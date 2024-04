"Herausfordernd": Nick Cannon und Abbys Sohn ist autistisch

Nick Cannon (43) und Abby De La Rosa haben drei gemeinsame Kinder. Zum Welt-Autismus-Tag teilen sie nun die Diagnose ihres Sohnes Zillion mit ihren Followern. "Unser wunderbarer Junge erlebt das Leben in 4D und lehrt uns jeden Tag etwas Neues! Seine Liebe, seine Stärke und sein Strahlen erhellen jeden Raum, den er betritt!", schreibt die liebevolle Mutter auf Instagram. Dazu posten die ehemalige Radiomoderatorin und der Komiker ein gemeinsames Video von ihrer Osterfeier. Dabei legten sie besonderen Wert darauf gelegt, passendes sensorisches Spielzeug für den Zweijährigen zu besorgen. Im Clip sieht man Zillion und seine Geschwister mit leuchtenden Ostereiern spielen.

Abby möchte anderen Eltern mit autistischen Kindern ein Vorbild sein. "Lasst uns gemeinsam eine Welt der Akzeptanz und des Mitgefühls schaffen", wünscht sich die DJane. Allerdings kennt sie auch die Schwierigkeiten, die mit der Diagnose einhergehen. "Das letzte Jahr war wirklich eines der herausforderndsten Jahre in meinem Leben", gibt die dreifache Mutter offen zu. Sie habe ständig dafür kämpfen müssen, Hilfe für ihren Sohn zu erhalten. Neben dieser Belastung sei er ihr schwergefallen, ihre beruflichen und familiären Verpflichtungen zu erfüllen.

Nick war bei der Feier für seine Kinder als Osterhase verkleidet. Der 43-Jährige scheint es tatsächlich an den Feiertagen geschafft zu haben, all seine Sprösslinge zu sehen. Das ist bemerkenswert, denn der "Feelin’ Freaky"-Rapper hat zwölf Kinder von sechs verschiedenen Frauen. Das Dutzend Kids scheint seiner Meinung nach auch erst einmal auszureichen. "Es ist so lustig, dass alle immer versuchen, mich dazu zu bringen, mehr Kinder zu bekommen. Zwölf sind nicht genug?", scherzte er gegenüber People.

Instagram / hiabbydelarosa Nick Cannon und Abby De La Rosa mit ihren Zwillingen Zion und Zillion

Instagram / nickcannon Nick Cannon mit seinen Kindern Golden Sagon, Rise Messiah, Powerful Queen

