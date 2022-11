"Der Hobbit"-Star Luke Evans als James Bond? Jetzt oder nie!

Ist dies seine letzte Chance? Luke Evans (43) gehört zu den Kandidaten, die unter den Fans heiß als der nächste James Bond gehandelt werden. Genügend Filmerfahrung bringt der Brite zumindest mit. Unter anderem ist er für seine Rollen in Der Hobbit und Die Schöne und das Biest bekannt. Könnte er nun als Nächstes die Rolle des berühmt-berüchtigten 007 verkörpern? Laut Luke sei dies seine letzte Chance, der nächste Bond zu werden!

"Es ist eine wundervolle Rolle", schwärmt der "Nine Perfect Strangers"-Darsteller gegenüber Red. Gleichzeitig gibt er jedoch zu, dass sie nicht einfach zu spielen sei. "Wer auch immer sie bekommt, tritt in große Fußstapfen", zeigt er sich sicher über den Nachfolger von Daniel Craig (54). Der 43-Jährige glaubt jedoch, dass dies das letzte Mal sei, dass er selbst mit der Rolle in Verbindung gebracht werde. "Wenn sie das nächste Mal frei wird, werde ich viel zu alt sein!", fügt Luke hinzu.

Das Casting für den neuen Bond habe noch nicht begonnen. Dies wurde laut Deadline auf einer Pressekonferenz vor wenigen Wochen deutlich. Was Produzent Michael G. Wilson sehr wohl verriet, war jedoch, dass der neue 007-Darsteller eine gewisse Erfahrung mitbringen solle. "Deshalb wäre ein Mann in den Dreißigern am besten geeignet. [...] Danach suchen wir", offenbarte er. Ob Luke Evans mit seinen 43 Jahren doch noch eine Chance hat, wird wohl die Zukunft zeigen.

Anzeige

Rex Features / ActionPress Daniel Craig in "James Bond: Ein Quantum Trost"

Anzeige

Getty Images Luke Evans, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Luke Evans im Mai 2019 in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de