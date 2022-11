Emotional: Katharina Eisenblut berichtet von ihrer Hochzeit

Katharina Eisenblut (28) gibt endlich Einblicke in ihren Hochzeitstag. Am Freitag feierte die Sängerin endlich den wichtigsten Tag ihres Lebens: Ein Jahr nach der Verlobung mit ihrem Partner Niko Kronenbitter wurde jetzt endlich geheiratet. Das ehemalige DSDS-Sternchen erzählte bisher nur wenig von dem besonderen Ereignis. Doch nun meldete Katharina sich endlich zurück und gab einen ausführlichen Bericht von ihrer Hochzeit.

"Die Hochzeit war das Schönste, was ich in meinem Leben erlebt habe – mit der Geburt von Emilio. Ich habe so etwas Tolles noch nie erlebt", schwärmte Katharina in ihrer Instagram-Story. Ihre Familie und ihre Freunde haben sich besonders viel Mühe gegeben, Reden gehalten und selbst gebastelte Geschenke mitgebracht. Während der Trauung beim Standesamt sei auch ihr Sohn Emilio dabei gewesen. Als der Kleine unruhig wurde, habe ihr Niko ihn sich einfach auf den Schoß gesetzt. "Ich habe die beiden angesehen und ich musste so weinen", erinnerte sich die 28-Jährige an den emotionalen Moment und kämpfte dabei wieder mit den Tränen.

Auch über ihren emotionalen Zustand kurz vor der Hochzeit berichtete Katharina ausführlich. "Womit ich nicht gerechnet hätte, ist, dass ich sehr entspannt war", meinte sie. Sie selber habe gar nicht viel organisieren müssen, da ihre Gäste einiges geplant hatten. So habe sie den Tag genießen können und die Aktionen seien richtig "magisch" gewesen.

