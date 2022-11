Haushälterin: Aaron Carter nahm obdachlose Frau bei sich auf

Aaron Carter (✝34) hatte offenbar ein großes Herz! Vor wenigen Wochen machten tragische Neuigkeiten die Runde: Der Bruder von Nick Carter (42) verstarb überraschend in seinem Zuhause in Kalifornien. Die Haushälterin des Sängers fand ihn leblos in seiner Badewanne auf. Sie hatte zu dem Zeitpunkt erst wenige Wochen für den "I Want Candy"-Interpreten gearbeitet. Nun wurde bekannt, wie sie an den Job kam: Aaron stellte sie ein, um sie vor der Obdachlosigkeit zu retten!

Wie TMZ berichtete, hatten Aaron und seine Haushälterin eine ganz besondere Abmachung miteinander. Um einen möglichen Einbruch zu vermeiden, hatte der 34-Jährige nach einer Person gesucht, die ein Auge auf sein Haus wirft. Ein Freund des Verstorbenen schlug daraufhin eine obdachlose Frau aus dessen Kirchengemeinde vor. Nachdem Aaron und seine Partnerin Melanie Martin die Dame kennengelernt hatten, schlossen sie schließlich einen Deal ab: Das On-off-Pärchen bot der Frau eine kostenlose Unterkunft an, wenn sie im Gegenzug kleine Tätigkeiten rund um das Anwesen erledigen würde.

Der Hinterbliebenen ist nach dem Tod ihres Liebsten Aaron jedoch nicht mehr danach, weiterhin in dem Haus zu bleiben. Deshalb engagierte sie bereits ein Umzugsunternehmen und zog aus dem Haus aus. Ob auch die Haushälterin nun aus dem Anwesen des Paares ausziehen muss, ist bisher noch unklar.

