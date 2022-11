Nach Aaron Carters Tod: Verlobte Melanie zieht aus Haus aus

Am Wochenende versetzte eine bedrückende Nachricht Fans auf der ganzen Welt in Trauer: Der US-amerikanische Sänger Aaron Carter wurde im Alter von nur 34 Jahren leblos in seinem Zuhause in Kalifornien aufgefunden. Nach dem Bekanntwerden seines Todes brachte unter anderem auch seine Verlobte Melanie Martin ihre große Trauer auf Social Media zum Ausdruck. Wenige Tage danach startet das Model offenbar einen Neubeginn: Melanie zog jetzt aus Aarons Haus aus.

Auf neuen Fotos, die TMZ vorliegen, ist das Haus des verstorbenen Musikers im kalifornischen Ort Lancaster abgebildet – und dort herrschte am Donnerstagnachmittag wohl ordentlich Trubel: Auf den Bildern parkt in der Einfahrt der Immobilie ein großer Lastwagen eines Umzugsunternehmens. Auf einem weiteren Schnappschuss öffnet Aarons Verlobte Melanie in einem hellblauen Kapuzenpullover die Tür.

Außerdem habe das Magazin aus Behördenkreisen erfahren, dass eine Frau zu dieser Zeit die Polizei zu Aarons Haus rief: Die Anruferin habe der Streife mitgeteilt, dass sie "den Frieden bewahren" sollen, während sie ihre Habseligkeiten zusammenpackt. Warum genau sie die Unterstützung der Gesetzeshüter anforderte, sei jedoch nicht bekannt.

MEGA Melanie Martin nach dem Tod von Aaron Carter

Instagram / missmelaniemartinx Melanie Martin und Aaron Carter

Instagram / missmelaniemartin Melanie Martin im Juni 2021

