"Hochzeit auf den ersten Blick"-Sandra bekommt Heiratsantrag

Große Überraschung bei Hochzeit auf den ersten Blick! In der aktuellen Staffel ließen sich zwölf Singles auf ein besonderes Experiment ein. Sie heirateten eine ihnen zuvor fremde Person, welche von Experten für sie ausgewählt wurde. Doch nicht nur die Kandidaten hoffen auf die große Liebe und eine glückliche Ehe. Auch Expertin Dr. Sandra Köhldorfer (41) träumt offenbar davon, den Bund der Ehe einzugehen. Und diesen Wunsch möchte ihr ihr Partner Ryan jetzt nun endlich erfüllen – er plant, Sandra die Frage aller Fragen zu stellen!

"Ich werde Sandra einen Heiratsantrag machen", kündigt Ryan in der heutigen Folge der Kuppelshow an. "Wir sind seit drei Jahren ein Paar und nun ist es so weit. Ich kann es nicht abwarten, den Rest meines Lebens mit ihr zu verbringen", freut sich der Geschäftsmann. Während der gebürtige US-Amerikaner sich auf seinen Antrag vorbereitet, ahnt die Psychoanalytikerin noch nichts von ihrem Glück...

Dennoch ist sich Ryan sicher, dass seine Liebste sich über seinen Antrag freuen wird. Oder etwa doch nicht? "Ihr ist es wichtig, dass sie genauso eine Beziehung hat wie die, die sie versucht, anderen zu ermöglichen. Sie möchte dasselbe. Ich bin sehr glücklich, ihr das endlich geben zu können. Hoffentlich. Wir werden sehen. Sie hat noch nicht Ja gesagt", scherzt der Unternehmer. Ob Sandra wirklich Ja sagen wird, bleibt abzuwarten.

"Hochzeit auf den ersten Blick" – acht Episoden ab 3. Oktober 2022 immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Instagram / drsandratherapy Dr. Sandra Köhldorfer, Expertin bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Instagram / drsandratherapy Dr. Sandra Köhldorfer, Expertin bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Instagram / drsandratherapy Dr. Sandra Köhldorfer, Expertin bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

