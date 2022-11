Klärendes Gespräch: Was wird aus TV-Bauer Martin und Carola?

Martin und Carola ziehen ihr Fazit! Bei Bauer sucht Frau verbrachten der Biobauer und die Kundenservice-Mitarbeiterin die Hofwoche miteinander. In seinem Betrieb durfte die 54-Jährige ordentlich mit anpacken und auch seine Kinder kennenlernen. Bei all dem begegnete der Allgäuer ihr jedoch recht reserviert, was in seiner Hofdame Zweifel aufkommen ließ. Zum Ende der Hofwoche führten Martin und Carola nun ein klärendes Gespräch über ihre Gefühle.

In der neuen Folge der Kuppelshow kamen der 56-Jährige und seine Bewerberin noch einmal zusammen und ließen die gemeinsame Zeit Revue passieren. "Ich fand es wunderschön bei dir. Bist ein sehr netter Mann, sehr sympathisch. Aber du hast mir nicht so arg gezeigt, dass du was für mich empfindest oder ich für dich als Frau infrage kommen könnte", merkte Carola an. Sie habe sich wie "ein Lehrmädchen" gefühlt. Martin schien das nicht zu überraschen. "Du warst mir sympathisch. Bist zwar nicht die Liebe auf den ersten Blick gewesen, muss ich ehrlich sagen. Aber ich dachte mir: Komm, probieren wir's einfach mal. Schauen wir, was es wird. Aber der Funke ist nicht übergesprungen", erklärte er.

Mit Carola will Martin trotzdem freundschaftlich in Kontakt bleiben. Dass aus den beiden nicht mehr wurde, dürfte die Zuschauer nicht überraschen. "Martin ist ein ungehobelter Klotz. Das wird nix", war sich ein Twitter-User sicher. Ein anderer sah das ganz ähnlich. "Der Martin ist absolut kein Mann, in den sich eine Frau verlieben kann." Ein weiterer Nutzer merkte sogar an, dass der Allgäuer wohl am Format "Bauer sucht Magd" teilnimmt.

