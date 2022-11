Nach Ehe-Aus: Datet Gisele Bündchen jetzt etwa diesen Mann?

Gisele Bündchen (42) wird mit einem neuen Mann in Verbindung gebracht! Das Model ist neuerdings wieder Single. Die Laufstegschönheit und ihr Mann Tom Brady (45) haben sich getrennt. Für ihre gemeinsamen Kinder versuchen die beiden, ein freundschaftliches Verhältnis beizubehalten. Nachdem Tom jedoch als Partner aus ihrem Leben wich, scheint Gisele keinesfalls alleine zu Hause Trübsal zu blasen. Jetzt wurde sie mit einem anderen Mann gesichtet.

Bilder, die Page Six vorliegen, zeigen, dass Gisele am vergangenen Samstag mit dem Kampfkunst-Trainer Joaquim Valente in Provincia de Puntarenas in Costa Rica unterwegs war. Die beiden gingen gemeinsam mit Benjamin (12) und Vivian (9), den Kindern der 42-Jährigen, etwas essen. Doch Gisele und Joaquim lernten sich nicht erst kürzlich kennen. Im Jahr 2021 machte sie ein Shooting für die Zeitschrift "Durst", bei dem auch Joaquim mit seinen Brüdern Pedro und Giu anwesend war.

Daraufhin nahm Gisele dieses Jahr bei Joaquim und seinen Brüdern Unterricht in Kampfkunst und nannte sie auf Instagram "großartige Lehrer". "Seit ich Selbstverteidigung praktiziere, fühle ich mich stärker, selbstbewusster und selbstsicherer. Ich denke, das ist eine wichtige Fähigkeit für alle, aber besonders für uns Frauen", erklärte die gebürtige Brasilianerin. Tom reagierte damals scherzhaft darauf. Er schrieb, dass seine Tage gezählt seien, an denen er sein dreckiges Geschirr in der Spüle lassen könne.

Anzeige

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen im Mai 2019

Anzeige

Instagram / tombrady Gisele Bündchen und Tom Brady, Mai 2022

Anzeige

Instagram / tombrady Tom Brady und Gisele Bündchen, Mai 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de