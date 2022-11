Schwerer Abschied: So emotional war Takeoffs Beerdigung!

Die Trauer um Takeoff ist groß! Anfang November machten traurige Neuigkeiten die Runde: Der Migos-Star geriet nach dem Besuch einer Bowlingbahn in eine Schießerei – und verstarb noch vor Ort. Im Rahmen einer herzzerreißenden Trauerfeier verabschiedeten sich seine Familie und Freunde am vergangenen Freitag von dem Künstler. Vor allem sein Bandkollege und Cousin Offset (30) konnte seine Emotionen in seiner Ansprache kaum zurückhalten. Auch Quavo (31), Justin Bieber (28), Drake (36) und Cardi B (30) erinnerten sich liebevoll an den 28-Jährigen.

