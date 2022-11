Was? So viel Unterhalt zahlt Nick Cannon jährlich für Kids

Nick Cannon (42) muss offenbar tief in die Tasche greifen. Erst vor wenigen Wochen gab der Comedian bekannt, dass er erneut Vater wird. Für den Moderator, der unter anderem mit seiner Ex-Frau Mariah Carey (53) Zwillinge hat, ist es bereits das zwölfte Kind. Ist das nicht ganz schön teuer? Wie Nick jetzt ausplauderte, müsse er jährlich eine sehr hohe Summe an Unterhalt für seinen Nachwuchs bezahlen.

"Ich gebe definitiv viel mehr als rund 2,9 Millionen Euro für meine Kinder im Jahr aus", verriet der 42-Jährige jetzt in einem Interview mit The Neighborhood Talk, nachdem wenige Tage zuvor in den Medien über den Betrag seiner Unterhaltszahlungen spekuliert wurde. Doch das mache dem Komiker offenbar nichts aus. Nick versicherte, dass er nicht vorhabe, sich gegen die Unterhaltszahlungen zu wehren.

Erst am Samstag brachte seine aktuelle Freundin Abby De La Rosa sein elftes Kind auf die Welt. "Ich bin dir für immer zu Dank verpflichtet", freute sich der Familienvater darüber auf Instagram. Und auch Baby Nummer zwölf dürfte nicht mehr lange auf sich warten lassen. Anfang November veröffentlichte Nicks Ex Alyssa Scott Fotos, die sie mit einer bereits ziemlich großen Babykugel zeigen.

Anzeige

Instagram / nickcannon Nick Cannon mit fünf seiner Kinder

Anzeige

Instagram / hiabbydelarosa Nick Cannon und Abby De La Rosa im Oktober 2022

Anzeige

Instagram / itsalyssaemm Nick Cannon mit seiner schwangeren Freundin Alyssa Scott

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de