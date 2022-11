Wochen vor Geburt: Denise Mskis Bauch ist "unten gerissen"

Denise Mskis (22) Schwangerschaft hinterlässt immer mehr Spuren an ihrem Körper. Die Influencerin befindet sich momentan in der 38. Schwangerschaftswoche. Es dauert also nicht mehr lange, bis sie und ihr Partner Oday ihre kleine Tochter in den Armen halten dürfen. So langsam scheint Denise' Bauch aber nicht mehr ganz mitzumachen: Zwei Wochen vor der Geburt weist ihre wachsende Babykugel Risse auf!

In ihrer Instagram-Story teilte die TikTokerin ein Foto ihres Bauches, an dem starke Dehnungsstreifen zu erkennen sind. "Mein Bauch ist jetzt unten übrigens auch gerissen. Das ist mir eben aufgefallen. Ich wollte euch das zeigen, weil es etwas ganz Normales ist", erklärte die 22-Jährige ihrer Community. Diese Schwangerschaftsrisse treten auf, wenn das Bindegewebe durch das Wachstum des Bauches überdehnt wird und dessen elastische Fasern reißen.

Denise zufolge lassen sich die Risse nicht ganz verhindern: "Ich habe die gesamte Schwangerschaft über Öl, Bodylotion usw. benutzt. [...] Eine Schwangerschaft ist echt nicht ohne und geht meist nicht spurlos am Körper vorbei." Es sei jedoch nichts, für das man sich schämen sollte.

Instagram / denise.mski Denise Mski und ihr Freund Oday im November 2022 in Berlin

Instagram / denise.mski Denise Mskis Babybauch im November 2022

Instagram / denise.mski Influencerin Denise Mski im Oktober 2022

