Babygeschlecht enthüllt: Denise Mski bekommt ein Mädchen!

Das Geheimnis ist gelüftet! Denise Mski (22) teilte im Mai tolle Neuigkeiten mit ihrer Community: Die Influencerin erwartet ihr erstes Baby. Anfangs verriet die Beauty nicht, wer der Vater des Kindes ist. Mittlerweile stellte sie ihren Fans aber ihren Babydaddy und neuen Partner vor. Ob das Paar ein Mädchen oder einen Jungen bekommt, wussten die beiden bislang aber selbst nicht – bis jetzt! Auf ihrer Gender-Reveal-Party erfuhr Denise jetzt, dass sie eine Tochter bekommt!

Auf Instagram teilte Denise einen emotionalen Clip, in dem sie und ihr Schatz einen Luftballon zerplatzen lassen – daraufhin rieselte rosafarbenes Konfetti auf die beiden herab. Denise und ihr Freund bekommen also ein Mädchen! Überglücklich fielen die werdenden Eltern sich daraufhin in die Arme.

Auch Denise' Fans und Freunde freuten sich mit der Mama in spe und hinterließen eine Menge Liebe in der Kommentarspalte. "So emotional", kommentierte unter anderem Twenty4tim (21), der auf der Gender-Reveal-Party selbst anwesend war.

