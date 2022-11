Anne Heche (†53) wird auf fast zwei Millionen Euro verklagt

Lynne Mishele möchte ihr Recht durchsetzen. Die US-Amerikanerin befand sich seelenruhig mit ihren Haustieren zu Hause, als Anne Heche (✝53) am 5. August dieses Jahres die Kontrolle über ihr Auto verlor und gegen ihre Hauswand prallte. Das Fahrzeug ging in Flammen auf und die Schauspielerin verstarb wenig später im Krankenhaus. Seitdem ist nicht nur Streit um das Erbe des Filmstars entbrannt. Jetzt reichten Lynnes Anwälte auch noch Klage ein!

Laut Dokumenten, die People vorliegen, reichten die Juristen, die Lynne vertreten, am 9. November Klage am Gericht in Los Angeles ein, in der sie "mindestens zwei Millionen Dollar" (umgerechnet 1,93 Millionen Euro) Schadenersatz aufgrund von "Fahrlässigkeit" und dem "Zufügen von seelischem Leid" fordern. Da tote Menschen nicht verklagt werden dürfen, betrifft die Klage in diesem Fall Annes Nachlass und damit ihre möglichen Erben bzw. Nachlasspfleger.

In der Klageschrift erklärt Lynne, dass sie "von zu Hause aus arbeitete, als sie von der dramatischen Wucht von Heches Fahrzeug überrascht wurde, das die Vorderwand durchbrach und durch das Wohnzimmer, die Küche, das Arbeitszimmer und den Schrank fuhr, bevor es in der Waschküche/Abstellkammer ihres Hauses zum Stehen kam". Das Auto soll nur knapp vor ihr und ihren Haustieren gehalten haben. Seit dem Unfall leide Lynne unter psychischen Problemen. Sie sei "verängstigt, schwer traumatisiert und wohnungslos".

