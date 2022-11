Gefeiert: A-Prominenz beglückwünscht Kim Kardashian!

Was für eine Ehre für Kim Kardashian (42)! Der Reality-TV-Star ist neben ihrer Karriere im Rampenlicht auch angehende Anwältin und nutzte ihren Ruhm und ihre Stimme in der Vergangenheit schon oft, um Menschen in Not zu helfen. Genau dafür wurde sie jetzt geehrt. Vergangenes Wochenende fand in Los Angeles die "Baby2Baby"-Gala 2022 statt, auf der viele Stars zusammenkamen, um Spenden für Kinder auf der ganzen Welt zu sammeln. Kim Kardashian wurde dabei mit einem Preis ausgezeichnet und in einem Video von zahlreichen A-Promis beglückwünscht.

Kim Kardashian durfte sich an dem Abend über den "Giving Tree Award" freuen. Vor der Preisübergabe wurde die TV-Bekanntheit außerdem mit einem Video voller Glückwünsche von vielen sehr bekannten Gesichtern überrascht. Unter anderem gratulierten ihr Chris Rock (57), Serena Williams (41), Katy Perry (38) und Hillary Clinton (75). Auch Kris Jenner (67), drei ihrer Schwestern und sogar ihre Kinder waren in dem Video zu sehen. Darin schwärmen sie von Kim, beschreiben viele ihrer positiven Eigenschaften und erklären, wieso sie es verdient hat, diesen Preis zu gewinnen.

Die Gala brachte auch sehr viel Geld ein: Insgesamt wurden mehr als elf Millionen Euro für die Förderung von Ressourcen für Kinder in armen Ländern gesammelt. Wovon fast eine Million Euro von Kim und ihren Partnern der Bekleidungsmarke Skims kamen.

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian und Kylie Jenner bei der "Baby2Baby"-Gala 2022

Anzeige

Instagram / https://www.instagram.com/kimkardashian/ Kim Kardashian mit ihren Kids

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihrer Tochter North West

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de