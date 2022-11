Grund für Aus: TV-Bauer Erik verwechselte Hofdame mit Ex

Hoppla! Bei Bauer sucht Frau lud der Hobbybauer Erik die Bewerberin Julia zu sich auf den Hof ein. Die beiden lernten sich kennen, doch schließlich reiste die 24-Jährige nach einigen Tagen ab, da sie sich mehr Interesse von dem Thüringer gewünscht hätte. Beim Finale der Kuppelshow sahen sich die beiden nun zum ersten Mal wieder – und Julia plauderte prompt den wahren Grund für ihre Abreise aus!

Im Gespräch mit Inka Bause (53) gab die Bürokauffrau zu, dass Erik sie des Öfteren mit dem falschen Namen angesprochen hat. "Es gab schon Momente, die mich immer wieder geärgert haben. Beim Scheunenfest hat er mich zum ersten Mal wie seine Ex-Freundin genannt und da habe ich gedacht: 'Okay, er ist aufgeregt, alles gut'", erklärte sie. Doch dabei blieb es nicht: Offenbar hat der Rettungssanitäter sie noch weitere Male verwechselt, was Julia ziemlich ärgerte und schließlich auch in ihrer Abreise endete.

Erik ist diese Unannehmlichkeit ziemlich peinlich. "Ich bin über zwei Jahre mit ihr getrennt, ich hänge ihr mit keiner Silbe mehr hinterher. Das hat mich am traurigsten gemacht, wie mir so was passieren konnte", gab der 31-Jährige ehrlich zu. Dennoch seien die beiden aber im Guten auseinandergegangen und mittlerweile sind alle Fronten geklärt.

