Margot Robbie wollte nach Durchbruch ihre Karriere beenden!

Wie gut, dass sie es nicht getan hat! Schauspielerin Margot Robbie (32) ist aus Hollywood gar nicht mehr wegzudenken. Ihren internationalen Durchbruch hatte die Australierin 2013 mit dem Filmdrama "The Wolf of Wall Street" an der Seite von Leonardo DiCaprio (48) erlangt. Heute ist sie unter anderem für ihre Verkörperung der Harley Quinn im DC-Universum bekannt und war bereits für zwei Oscars nominiert. Tatsächlich wollte Margot die Schauspielerei jedoch einst an den Nagel hängen!

Auf die Popularität, die mit "The Wolf of Wall Street" einhergegangen war, sei die 32-Jährige nicht vorbereitet gewesen. "Irgendwas passierte in dieser frühen Phase und das war ziemlich schrecklich", erinnert sie sich in einem Interview mit Vanity Fair. Damals habe sie zu ihrer Mutter gesagt: "Ich glaube, ich möchte das nicht." Dafür sei es laut ihrer Mama zu diesem Zeitpunkt jedoch schon zu spät gewesen. Da habe Margot eine Erkenntnis gehabt. "Ich habe realisiert, dass der einzige Weg nach vorne führt", gibt sie zu.

Einer der Gründe für ihre damaligen Gedanken seien die Paparazzi gewesen. Damit käme die Schauspielerin mittlerweile jedoch besser zurecht. "Ich weiß, wie ich am besten durch Flughäfen gehe und ich weiß, wer versucht, mir blöd zu kommen", äußert sie sich. Dennoch seien sie und ihre Familie aufgrund der Fotografen bereits in gefährliche Situationen geraten.

