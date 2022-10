Paparazzo-Vorfall bei Margot Robbie und Cara Delevingne!

Sie sind in eine unangenehme Lage geraten! In den vergangenen Wochen wurde Cara Delevingne (30) extremer von Paparazzi verfolgt. Denn nachdem sie Anfang September megaverwirrt am Flughafen gesehen wurde, ist die Aufmerksamkeit wieder vermehrt auf sie gerichtet. Bekannte von ihr machen sich zudem Sorgen um das Model. Nun war es mit seiner guten Freundin, der Schauspielerin Margot Robbie (32), im Urlaub. Und ein Paparazzo lauerte Cara und Margot auf!

Wie TMZ berichtet, waren die zwei Ladys zu dem Zeitpunkt in Argentinien unterwegs. Nach einem Dinner in Buenos Aires sollen sie sich ein Taxi bestellt haben. Cara war wohl schon ins Auto eingestiegen – die Suicide Squad-Darstellerin wollte ihr folgen, doch dann wurden sie von einem Paparazzo belästigt. Der Taxifahrer soll deshalb ohne Margot losgefahren sein. Da sie wohl nur halb im Auto gewesen ist, sprang sie noch raus, um sich nicht zu verletzen, landete dabei aber auf dem Boden.

Der Fotograf soll die Australierin weiter fotografiert haben. Ihre Freunde schritten jedoch offenbar ein. Daraufhin berichten mehrere Quellen verschiedene Dinge. Ein Insider meinte, dass der Paparazzo versuchte, wegzurennen, dabei fiel und sich verletzte. Ein anderer Augenzeuge behauptete, dass Margots Freunde ihn geschlagen hätten. Was tatsächlich passiert ist, wurde bisher noch nicht aufgeklärt.

