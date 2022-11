Neuer Mann: Will Gisele Bündchen Tom nur eins auswischen?

Verfolgt Gisele Bündchen (42) mit den aktuellen Liebesgerüchten etwa einen Plan? Im Oktober bestätigten die Laufstegschönheit und ihr Ex Tom Brady (45), dass sie nach 13 gemeinsamen Ehejahren in Zukunft getrennte Wege gehen. Seitdem genießt das Model offenbar ihr Singleleben und wurde am Montag gemeinsam mit ihren Kids und ihrem Jiu-Jitsu-Lehrer im Urlaub gesichtet. Freunde vermuteten nun, dass Gisele ihrem einstigen Ehemann damit eins auswischen will!

Gisele scheint es nach der Trennung von Tom nicht allzu schlecht zu gehen – immerhin genießt die 42-Jährige aktuell einen entspannten Costa-Rica-Urlaub mit ihren Kids. Auch ihr Kampfkunst-Trainer Joaquim Valente ist mit von der Partie. Ob sich hier eine neue Romanze anbahnt? Ein Insider aus dem Umfeld des Victoria's Secret-Sternchens ist davon nicht überzeugt. "Es sieht auf jeden Fall so aus, als würde Gisele damit angeben, um Tom zu zeigen, was er verpasst", vermutete die Quelle.

Gisele und Joaquim kennen sich nämlich schon seit geraumer Zeit. Vor einem Jahr trafen die beiden bei einem Shooting für die Zeitschrift "Dust" aufeinander – und lernten sich dann auch auf der Sportmatte immer besser kennen. Denn nicht nur ihre Kids nahmen Kampfunterricht bei dem Hottie, sondern auch Gisele selbst.

Getty Images Gisele Bündchen, brasilianisches Model

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen, Februar 2019

Getty Images Gisele Bündchen, Supermodel

