Seestern auf dem Nippel: Dua Lipa posiert im heißen Netzlook

Dua Lipa (27) kann offenbar alles tragen! Die Musikerin gehört seit ihrem Durchbruch 2017 zu den bekanntesten Popstars der Welt. Mit Songs wie "Physical" oder "One Kiss" eroberte sie die Herzen der Fans – und setzte auch mit ihren Outfits in der Vergangenheit immer wieder Statements. So auch mit einem aktuellen Styling: Dua zeigte sich im sexy rosa Fischernetz inklusive Seestern-Nippel-Pads!

Wer ist denn da im Fischernetz gelandet? Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 27-Jährige kürzlich mehrere Schnappschüsse ihres Looks. In einem durchsichtigen rosa Netzkleid inklusive passender Stulpen schaut die Brünette auf den Bildern lasziv in die Kamera – unter der Minirobe trägt sie lediglich einen farblich passenden Slip. Zu den Aufnahmen schrieb Dua frech: "Down Under in Bikini Bottom". Damit bezog sie sich sowohl auf ihre aktuelle Australien-Tournee als auch auf ihre Nippelpads – denn die zierten Patches mit dem Patrick-Star-Motiv aus der Serie Spongebob Schwammkopf.

Aber Dua zieht nicht nur mit ihren verführerischen Looks die Aufmerksamkeit auf sich. Zuletzt hatte es vermehrt Gerüchte gegeben, die Britin werde bei der umstrittenen Fußball-WM in Katar performen. Doch Dua dementierte diese Behauptungen mit einem Statement: "Ich werde nicht auftreten und war auch nie in irgendwelche Verhandlungen über einen Auftritt verwickelt."

Instagram / dualipa Sängerin Dua Lipa

Instagram / dualipa Dua Lipa, November 2022

Getty Images Dua Lipa, Sängerin

