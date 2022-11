Warum scheitern viele "Hochzeit auf den ersten Blick"-Ehen?

Die Hochzeit auf den ersten Blick-Experten klären auf! Auch in diesem Jahr haben die Paar- und Sexualtherapeutin Beate Quinn, die Psychotherapeutin Dr. Sandra Köhldorfer (41) sowie der Psychologe Markus Ernst im Rahmen der TV-Show Matches bestimmt, die sich zum ersten Mal vor dem Traualtar begegnen. Bisher hat keines der Paare Nein gesagt – die meisten Ehen scheiterten jedoch schon in den ersten Wochen nach der Heirat. Doch warum ist das so?

Gegenüber Sat.1 erklärte Markus, warum Singles, die laut der aufwendigen Experten-Analyse zusammenpassen, im Laufe der Zeit manchmal doch kein gutes Paar abgeben. "Unser Matching-Prozess erhebt viele Dinge, die relevant sind für langfristige und glückliche Beziehungen. Es kann aber durchaus passieren, dass dann bestimmte Eigenschaften im Alltag rauskommen, die es dem Paar erschweren." Der gebürtige Stuttgarter rate in einem solchen Fall deshalb, unbedingt dranzubleiben.

Darüber hinaus betonte Sandra, dass sie im Matching-Prozess alles versuchen, was Sinn macht – auch im Hinblick auf wissenschaftliche Erkenntnisse. "Aber ein Restrisiko bleibt sogar beim allerbesten Match", fügte die 41-Jährige hinzu. Beate ergänzte, dass selbst eine Ansammlung kleinerer Kontroversen eine Beziehung belasten könne: "Sie werden nur dann zum Problem, wenn ich sie nicht lösen kann."

"Hochzeit auf den ersten Blick" – acht Episoden ab 3. Oktober 2022 immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Anzeige

Instagram / jetztmalernst Markus Ernst, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Experte

Anzeige

Sat.1 / Benedikt Müller Die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Experten Markus Ernst, Dr. Sandra Köhldorfer und Beate Quinn

Anzeige

Instagram / drsandratherapy Dr. Sandra Köhldorfer, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Expertin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de