Aleks schießt wieder gegen "Temptation Island"-Produktion

Aleksandar Petrovic (31) ist wieder sauer! Der einstige Love Island-Kandidat ist zurzeit gemeinsam mit seiner Freundin Christina Dimitriou (30) bei Temptation Island V.I.P. zu sehen und testet dort seine Treue. Doch neben dem Drama in der Show regt den Realitystar noch etwas ganz anderes auf: Nämlich wie er in den Folgen dargestellt wird. Jetzt wetterte Aleks wieder im Netz gegen den Sender!

In seiner Instagram-Story äußerte sich der #CoupleChallenge-Teilnehmer zu der neuesten Folge der Sendung. "Dies ist eine TV-Show, die nur einen absoluten Bruchteil der Ereignisse so widerspiegelt, um für maximales Entertainment zu sorgen", fing er sein Statement an. Aleks wirft dem Sender vor, dass die Kontexte und Aussagen in der Show falsch dargestellt werden: "Es werden wichtige Momente bewusst nicht gezeigt oder Bilder in einem falschen Kontext gezeigt, um euer Interesse an der Show maximal zu pushen."

Vor allem eins nimmt den 31-Jährigen ziemlich mit: Die Aufnahmen seiner damaligen Freundin Christina zu sehen, die er während der Aufzeichnung nie zu Gesicht bekommen hat. "Ich sehe die Bilder, wie Christina leidet, ebenfalls das erste Mal und es zerfetzt mir mein eigenes Herz, das mitanzusehen. [...] Es war niemals im Leben meine Absicht oder mein Plan, dass Christina so leidet", wetterte er weiter und kündigte an, nach der Ausstrahlung aller Folgen ordentlich auspacken zu wollen.

