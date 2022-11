"Temptation Island"-Aleks kritisiert Doppelmoral des Senders

Aleksandar Petrovic (31) ist sauer! Der Reality-TV-Star ist zurzeit gemeinsam mit seiner Partnerin Christina Dimitriou (30) bei Temptation Island V.I.P. und stellt dort die Beziehung auf die Probe. Dabei kam er bereits der Verführerin Vanessa Nwattu ziemlich nahe, was bei seiner Freundin heftige Emotionen ausgelöst hat. Der Sender zog deswegen einen Vergleich zu Christinas Ex-Freund, mit dem sie schon einmal an dem Format teilnahm und der sie damals in der Show betrogen hat. Das geht für Aleks jedoch einen Schritt zu weit.

In seiner Instagram-Story wetterte der 31-Jährige nun gegen das Profil von "Temptation Island". "Ich hätte es niemals für möglich gehalten, dass die offizielle Instagram-Seite einer TV-Show proaktiv Hetze betreibt!", zeigte Aleks sich schockiert. Denn auf der Seite veröffentlichte der Sender unter anderem ein Meme, bei dem der einstige #CoupleChallenge-Kandidat mit Christinas Ex Salvatore Vassallo verglichen wurde. "Das geht definitiv zu weit! Ich bin nicht wie Christinas Ex-Freund", wütete Aleks daraufhin weiter.

Außerdem kritisierte er, dass der Sender eigentlich gegen Hass und Hetze im Netz plädiert. "Einfach nur Doppelmoral und sehr unprofessionell", schrieb er. Sandra Sicora (30), die ebenfalls bei "Temptation Island V.I.P." teilnimmt, hat dafür aber wenig Verständnis. "Aleks behauptet, das sei provokative Hetze. Ich sehe das so: Es ist sein Verhalten in der Show, was dazu führt. [...] Steh doch dazu", reagierte sie auf seinen Post.

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Aleks Petrovic und Christina Dimitriou

Anzeige

TVNOW / Markus Hertrich Salvatore Vassallo, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat

Anzeige

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora im März 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de