Das war "Bares für Rares"-Daniels größte Verkaufspleite!

Auch einem Superhändler passiert mal ein Fehler! Bei Bares für Rares feilscht Daniel Meyer (49) zusammen mit seinen Kollegen um die besten Preise für die gezeigten Raritäten und Antiquitäten. Die ersteigerten Teile verkauft er dann für gewöhnlich möglichst gewinnbringend weiter. Doch auch für den Kunsthändler läuft nicht alles immer reibungslos: Daniel hat schon mal ein Exponat deutlich unter seinem Wert verkauft!

"Neulich habe ich ein Bild am Telefon verkauft", berichtete er auf dem Instagram-Account der Sendung. Weil Daniel parallel etwas abgelenkt gewesen war, sei er auf das Angebot des Käufers direkt eingegangen – 15.000 Euro bekam er so für das Bild. "Und dann kamen 30 weitere Anrufer und alle wollten dieses Bild haben", berichtete der Händler weiter. Sein Verkauf war also eine absolute Fehlentscheidung: "Und die Leute sagten: 'Ach schade, wir hätten 25.000 Euro gegeben, wir hätten 26.000 Euro gegeben' – da habe ich mich schon ganz schön geärgert."

So ein Fehler würde jedoch auch den besten Händlern mal unterlaufen. "Aber das passiert. Manchmal hat man so eine falsche Einschätzung von Sachen. So ist es", erklärte Daniel seinen Fauxpas. Und bei der nächsten Auktion kann er diesen Verlust auch sicher wieder reinholen...

