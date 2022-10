Kaley Cuoco zeigt erstmals Babybauch in der Öffentlichkeit!

Ihr Bäuchlein wird immer größer! Vor wenigen Tagen überraschte Schauspielerin Kaley Cuoco (36) ihre Fans mit einer Knaller-Nachricht: Sie und ihr Freund Tom Pelphrey (40) werden zum ersten Mal Eltern. Im Netz verkündete die The Big Bang Theory-Darstellerin bereits, dass sie ein Mädchen erwarten. Sehr viel mehr Details hat sie bislang nicht preisgegeben. Nun wurde Kaley aber das erste Mal seit der Schwangerschafts-News in der Öffentlichkeit gesichtet!

Paparazziaufnahmen, die DailyMail vorliegen, zeigen die werdende Mama beim Verlassen des Flughafens in Los Angeles. In einem ziemlich entspannten Reise-Outfit – bestehend aus einem grauen Sweatshirt, einer Leggings und Sneakern – schlenderte die Schauspielerin an den Fotografen vorbei. Trotz des Oversized-Pullovers ist auf den Bildern Kaleys immer größer werdender Bauch gut zu erkennen.

Erst kürzlich hatte die 36-Jährige angedeutet, dass die ersten Monate ihrer Schwangerschaft nicht so einfach waren. "Weißt du noch, wie du auf mich aufpassen musstest während des Drehs? Mir ging es so furchtbar", hatte Kaley zu ein paar Throwback-Pics mit ihrer Stuntfrau auf Instagram geschrieben. Offenbar hatte die Schauspielerin mit Schwangerschaftsübelkeit zu kämpfen.

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco mit ihrem Freund Tom Pelphrey

Getty Images Tom Pelphrey und Kaley Cuoco im Mai 2022

Getty Images Kaley Cuoco, Schauspielerin

