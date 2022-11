Eindeutig: Er ist schon jetzt "Promi Big Brother"-Favorit!

Schon vor dem Startschuss gibt es einen eindeutigen Liebling! Am Freitag geht Promi Big Brother in eine neue Runde. In der zehnten Staffel des Reality-Formats lassen sich wieder bekannte Gesichter in den TV-Container sperren. Zwölf Teilnehmer wurden bereits bekanntgegeben. Im vergangenen Jahr ging Melanie Müller (34) als Gewinnerin hervor. Doch wer holt sich dieses Mal den Sieg? Die Promiflash-Leser haben schon jetzt einen klaren Favoriten!

Laut einer Promiflash-Umfrage ist einem der Sieg schon jetzt sicher: DSDS-Star Menderes (38) landete mit Abstand auf dem ersten Platz! Von 2.968 Teilnehmern (Stand 16. November, 20.45 Uhr) stimmten 44,5 Prozent (1.321 Votes) für den Castingshow-Liebling. Deutlich abgeschlagen, aber immerhin auf dem zweiten Platz ist Ex-Prince Charming-Kandidat Sam Dylan (31) mit 13,7 Prozent (406 Votes), gefolgt von DSDS-Bekanntheit Tanja Tischewitsch (33) mit 9,4 Prozent (297 Votes) auf dem dritten Platz.

Übel sieht es hingegen für Rainer Gottwald aus. Der Box-Manger bekam lediglich 0,3 Prozent (acht Votes). An die Home-Shopping-Moderatorin Diana Schell (52) gingen ebenfalls nur vier Stimmen mehr. Auf dem zehnten und damit drittletzten Platz landete Fußballkommentator Jörg Dahlmann (63).

Sat.1/Willi Weber Jochen Schropp und Marlene Lufen für "Promi Big Brother"

SAT.1 / Marc Rehbeck Menderes, "Promi Big Brother"-Kandidat

Instagram / rainergottwald Rainer Gottwald, Box-Manager

