Kylie Jenner ungewöhnlich unsexy auf Fashion-Ausstellung

Abgespact – fliegt Kylie Jenner (25) jetzt zum Mars? In wenigen Tagen eröffnet im Brooklyn Museum eine Ausstellung zu Ehren des Modedesigners Thierry Mugler, der Anfang des Jahres im Alter von 76 Jahren verstarb. Er prägte die Modewelt mit seinen innovativen und außergewöhnlichen Designs. Des Öfteren schon trug Kylie die Kleider des Franzosen und durfte die Ausstellung schon vor der Eröffnung besuchen. Dabei zeigte sie sich in einem von Thierrys außerordentlich ungewöhnlichen Kleidungsstücken.

Keine tiefen Ausschnitte, keine bunten Farben und ziemlich wenig Haut– Kylie zeigte sich am vergangenen Dienstag ziemlich bedeckt bekleidet in der Modeausstellung von Thierry Mugler. Auffällig waren hier lediglich die Farbgebung und der Schnitt des gigantischen Kleidungsstücks, das die 25-Jährige an diesem Tag trug – ein Mantel in mattem Spacesilber. Umhüllt von diesem Umhang fiel erst später auf, dass sie ihrem eigentlichen sexy Kleidungsstil dennoch treu geblieben ist. Darunter trug sie nämlich einen durchsichtigen Bodysuit, bei dem lediglich ein schwarzer Slip ihre intimste Körperstelle bedeckte.

Während ihres kompletten Besuchs der Ausstellung machte Kylie keine Anstalten, die Verhüllung durch den Mantel abzulegen. Dennoch ließ sie es sich nicht nehmen, in abgeschirmten vier Wänden lediglich im Bodysuit sexy Pics machen zu lassen. Eins davon präsentierte sie als letztes Bild in einem Instagram-Beitrag zu der Ausstellung.

Backgrid Kylie Jenner auf der Pariser Fashion Week im September 2022

Getty Images Kylie Jenner, Baby2Baby Gala 2022

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Mugler-Kunstausstellung 2022

