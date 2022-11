Laura macht Jimi Blue Ochsenknecht eine süße Liebeserklärung

Laura Marie Geissler und Jimi Blue Ochsenknecht (30) scheinen immer noch total verknallt zu sein! Im April kamen die ersten Gerüchte auf, dass die Rennfahrerin und der Schauspieler ein Paar sind – wenig später bestätigte der "Die Wilden Kerle"-Star die Beziehung mit der Blondine. Seitdem zeigen die zwei auf Social Media, wie verliebt sie sind. So auch jetzt: Laura richtete nun liebevolle Worte an ihren Jimi!

In ihrer Instagram-Story teilte die Beauty einen Screenshot einer WhatsApp-Nachricht. "Acht Milliarden Menschen und du bist immer noch mein Lieblingsmensch", hieß es darin. Die niedliche Mini-Liebeserklärung war offenbar an ihren Jimi gerichtet, den sie auf dem Post markierte. Die Reaktion ihres Liebsten ließ nicht besonders lange auf sich warten – der 30-Jährige teilte Lauras Beitrag sofort in seiner Story.

Wie sehr Jimi seine Laura liebt, machte er im August deutlich, als er ihr zum Geburtstag gratulierte. "Ich liebe dich über alles und werde immer an deiner Seite sein, wenn du mich brauchst", schrieb der 30-Jährige damals auf Instagram zu einem Video der beiden.

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und Laura Marie Geissler, Juni 2022

ActionPress / Splash News Jimi Blue Ochsenknecht und Laura Marie Geissler

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und Laura Marie Geissler

