Musikkarriere und Schauspielerei: So meistert es Luke Evans

Luke Evans (43) fährt zweigleisig! Der Brite ist eigentlich als Schauspieler bekannt: Seit über zwanzig Jahren schlüpft er in die unterschiedlichsten Rollen – und wird von einigen sogar als künftiger Bond-Darsteller gehandelt. Doch neben der Leinwand fühlt sich Luke auch von Tonstudio und Bühne magisch angezogen – Anfang November erschien sein zweites Album: Promiflash verriet er nun, wie er beides unter einen Hut bringt.

"Das geht alles ganz gut, ich drehe gerade einen Film und spreche parallel viel über mein Album", erzählte Luke im Gespräch mit Promiflash. Es seien aber eine Menge Termine, die dabei jongliert werden müssen, fügte er hinzu: "Morgen stehe ich wieder am Film-Set, danach trete ich in einer TV-Show auf und am Wochenende stehe ich live im Fernsehen auf der Bühne. Im Anschluss lerne ich dann wieder meinen Text für die nächsten Filmszenen." Solange er fit bleibt, mache ihm diese hohe Auslastung großen Spaß.

Um dabei nicht den Kopf zu verlieren, gönne er sich immer wieder Auszeiten, betonte Luke: "Ich meditiere jeden Tag und mache einen längeren Urlaub über die Weihnachtstage." Die verschiedenen Welten, zwischen denen er sich bewegt, treiben ihn an: "Es gibt noch so viele Reisen, auf die ich gern gehen würde, sowohl als Schauspieler als auch als Sänger und Songwriter."

Instagram / thereallukeevans Luke Evans, Schauspieler

Getty Images Luke Evans, Schauspieler

Instagram / thereallukeevans Luke Evans im März 2021

