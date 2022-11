Nach Sommerhaus: Liebes-Aus bei Patrick Romer und Antonia!

Am Ende hat es offenbar doch nicht geklappt. Bei Bauer sucht Frau haben sich Patrick Romer (26) und Antonia Hemmer (22) gefunden und galten als das absolute Traumpaar. In der vergangenen Staffel von Das Sommerhaus der Stars sah das allerdings ganz anders aus. Das Paar sorgte für reichlich Schlagzeilen – vor allem, weil der TV-Bauer einen harschen Umgangston gegenüber seiner Freundin angeschlagen hatte. Dennoch wollten sie zusammenhalten. Jetzt gaben Antonia und Patrick jedoch ihre Trennung bekannt!

In einem gemeinsamen Instagram-Post teilten sie die Neuigkeiten mit ihren Fans. "Irgendwann kommt der Moment, in dem man sich entscheiden muss, ob man die Seite umblättert oder das Buch schließt", heißt es in dem Statement. Zwar hätten sie einige Höhen und Tiefen gemeistert, am Ende sind sie doch gescheitert. "Leider hielt unsere Beziehung dem öffentlichen Druck als auch den unzähligen Spekulationen der letzten Wochen nicht stand", erklärten die TV-Bekanntheiten die Gründe für das Liebes-Aus.

Patrick und Antonia sei der Schritt nicht leichtgefallen. "Die unvergesslichen großen und kleinen Erinnerungen an die gemeinsamen zwei Jahre erschwerten uns diesen Schritt", betonten die einstigen Kuppelshow-Teilnehmer und bedankten sich bei allen, die sie in ihrem Weg begleitet und unterstützt haben.

Das Sommerhaus der Stars, RTL Patrick Romer und Antonia Hemmer bei "Das Sommerhaus der Stars"

Instagram / patrick_romer_ Patrick Romer und Antonia Hemmer, "Bauer sucht Frau"-Kandidaten 2020

Instagram / antonia_hemmer Patrick Romer und Antonia Hemmer

