Antonia Hemmer wehrt sich gegen Kritik an ihrer Beziehung

Antonia Hemmer (22) hat die Nase voll! Die einstige Bauer sucht Frau-Kandidatin musste sich im Zuge ihrer Das Sommerhaus der Stars-Teilnahme so einiges anhören – und zwar nicht nur von ihrem Freund Patrick (26). Weil der Hobby-Bauer sie bei den Challenges oft kritisiert und unter Druck gesetzt hatte, behaupteten einige Fans, dass sie sich zu sehr von ihm beeinflussen lasse. Antonia nahm ihn daraufhin in Schutz. Jetzt machte sie ihren Hatern aber noch mal eine saftige Ansage!

In ihrer Instagram-Story reagierte die Kosmetikerin nun auf einen Kommentar, in dem ihr vorgeworfen wurde, nicht selbstbewusst genug zu sein: "Es ist alles besprochen mit Patrick, was im Sommerhaus passiert ist. Wir saßen selbst nicht vorm Fernseher und haben uns gedacht: 'Boah geil, wie gut kommen wir denn hier rüber?'" Sie hätten teilweise die gleichen Gedanken wie die Zuschauer gehabt. Sie würden viel darüber sprechen und daran arbeiten. Dennoch stellte Antonia klar: "So schlecht die Beziehung mit Patrick auch irgendwann laufen sollte – ich werde mich niemals aufgrund eurer Kommentare oder Nachrichten von jemandem trennen."

Vor wenigen Wochen hatten einige Fans sogar vermutet, dass Antonia nur wegen Patrick wieder Extensions trägt. Schließlich hatte der Baden-Württemberger in der Realiytshow betont, dass sie ihm mit langen Haaren viel besser gefalle. Doch auch zu diesem Zeitpunkt hatte die 22-Jährige dem Shitstorm den Wind aus den Segeln genommen. Es habe sich um eine Kooperation gehandelt: "Ich wurde gefragt, ob ich mir die Haare bei denen machen lassen will und da kam auch die Frage, ob ich Extensions haben will – und da habe ich natürlich Ja gesagt."

RTL Patrick Romer und Antonia Hemmer bei "Das Sommerhaus der Stars"

RTL / Stefan Gregorowius Patrick Romer und Antonia Hemmer, Sommerhaus-Bewohner 2022

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Influencerin

