Rafi Rachek findet neuen "Promi Big Brother"-Cast "lahm"

Was sagt Rafi Rachek (32) zu dem neuen Cast? In wenigen Tagen startet die neue Staffel von Promi Big Brother. Bisher sind auch schon einige Kandidaten bekannt: Unter anderem werden Micaela Schäfer (39), Sam Dylan (31) und Menderes (38) in den Container ziehen. Rafi war selbst einmal Teilnehmer in der Show, daher hat Promiflash bei ihm nachgefragt: Was hält er von dem Cast?

"Bisher finde ich den Cast ziemlich lahm", gab der Bachelor in Paradise-Star ehrlich zu. Er hat auch schon Prognosen, wer der Chef der Bande werden könnte: "Ich denke, dass Rainer Gottwald die Führung übernehmen könnte, da er oft mit viel Stress und harten Situationen konfrontiert wurde." Auch Jay Khan (40) könnte eine führende Rolle übernehmen. Jörg Knör (63) und Menderes werden allerdings eher Mitläufer sein, glaubt Rafi.

Und wer wird für ordentlich Drama sorgen? "Unter anderem Walentina Doronina, man kennt sie nur von Streitereien. Ich denke aber auch, dass Doreen Steinert (36) und Micaela für jede Menge Streitereien sorgen werden, da es extreme Bedingungen sind und man schnell zu einer Diva wird", mutmaßte Rafi. Micaela würde er persönlich auch den Sieg gönnen – oder Tanja Tischewitsch (33).

SAT.1/Marc Rehbeck Die Kandidaten von "Promi Big Brother" 2022

Sat.1 Rafi Rachek bei "Promi Big Brother" 2021

