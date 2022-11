Offiziell: Diese Stars nehmen an "Promi Big Brother" teil!

Lange wurde darüber gerätselt, welche Stars in den Promi Big Brother-Container ziehen – jetzt ist es endlich offiziell! Zwölf TV-Bekanntheiten wollen in der kommenden Staffel die Zuschauer von sich überzeugen und so den Sieg einheimsen. Unter anderem werden Erotikmodel Micaela Schäfer (39), der einstige US5-Star Jay Kahn und DSDS-Dauerkandidat Menderes (38) den Container unsicher machen. Auch die Datingshow-Kandidatinnen Walentina Doronina und Jennifer Iglesias (24) sind mit dabei, um das Haus mächtig aufzumischen.

