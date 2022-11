So geht es Jan-Hendrik nach dem Korb von TV-Bauer Michael

Ist Jan-Hendrk sauer? Der gebürtige Südafrikaner hatte sich bei Bauer sucht Frau beworben, um den Rinderhalter Michael näher kennenzulernen. Die beiden schienen anfangs super miteinander klarzukommen. Doch nach und nach begann es, zwischen den beiden zu kriseln: Michael störte unter anderem, dass Jan-Hendrik oft emotional wurde und schon zu weit in die Zukunft geblickt hatte. Schließlich erteilte der 28-Jährige dem Finanzmanager einen Korb. Wie kam Jan-Hendrik mit dieser Entscheidung klar?

Gegenüber Promiflash erzählte der Hamburger: "Es ist mir am Anfang nicht leicht gefallen. Ich war total niederschlagen. Aber was wichtig ist, ist, das einfach zu akzeptieren und weiterzumachen." Durch jedes Erlebnis im Leben könne man etwas lernen. "So wächst man zum besten Menschen, der man sein kann", betonte Jan-Hendrik. Er habe sein Herz Michael gegenüber öffnen wollen – dass das bei diesem anders war, könne er nur akzeptieren: "Es ging nur darum, was Michaels Herz 'sagt' und das ist das Einzige, was wichtig ist."

Dass Michael einen Rückzieher macht, hatte sein Bewerber während der gemeinsamen Hofwoche nicht kommen sehen. "Wir waren unterschiedliche Personen, aber das fand ich eher als unsere Stärke. Meine Gedanken über die Zukunft waren keine Ängste, sondern Fragen, wie wir es gemeinsam schaffen können", gab Jan-Hendrik zu verstehen. Womöglich sei alles etwas zu schnell gegangen, worauf sie beide nicht vorbereitet gewesen seien.

Alle Infos und Folgen von "Bauer sucht Frau" findet ihr bei RTL+.

