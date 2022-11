Störender Baum: Daniel Craig hat Zoff mit seinen Nachbarn!

Bei diesem Thema ist Daniel Craig (54) nicht zu Scherzen aufgelegt! Ganze 15 Jahre lang begeisterte der Brite als der gefeierte Geheimagent James Bond. Nach dem Streifen "James Bond. Keine Zeit zu sterben" machte der Schauspieler dann aber Schluss. Momentan probiert er sich in neuen Dingen aus – beispielsweise feierte er am Broadway sein Debüt. Während beruflich alles am Schnürchen läuft, gibt es privat ein lästiges Problem: Denn Daniel streitet sich mit seinen Nachbarn!

Laut The Sun soll der "Knives Out"-Star momentan Zoff mit Anliegern haben. Daniel und seine Gattin Rachel Weisz (52) leben in einem teuren Stadthaus in London. Vor ihrem Zuhause ragt ein Baum 15 Meter in die Höhe – und genau das ist das Problem. Während der Riese die Eheleute nicht stört, wollen die anderen Anwohner den Baum nämlich unbedingt fällen lassen. Laut ihnen habe die Baumkrone und die Wurzeln bereits Schäden an den Häusern verursacht.

Daniel und Rachel seien aber gegen eine Fällung und planen, den Baum stattdessen beschneiden zu lassen, wie ein Insider berichtete. Dafür muss das Paar jedoch erst eine Genehmigung einholen. Denn der Baum steht in einem Naturschutzgebiet und ist somit durch eine Schutzverordnung gesichert.

Getty Images Rachel Weisz und Daniel Craig im April 2018

Getty Images Daniel Craig im Oktober 2022

Getty Images Daniel Craig im Dezember 2019

