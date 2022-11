Teenie-Foto aufgetaucht: Liam Hemsworth mit verändertem Look

So sah Liam Hemsworth (32) vor seinem Durchbruch aus! Der Schauspieler ist seit mehreren Jahren ein bekanntes Gesicht in Hollywood. Die Hunger Games-Filmreihe verwandelte den Australier in einen echten Teenie-Schwarm. Auch der Film "Mit Dir an meiner Seite" zusammen mit Miley Cyrus (29) ließ einige Herzen höherschlagen. Doch nun wurde ein Foto aus seiner damaligen Schulzeit veröffentlicht. Auf dem Bild ist Liam kaum wiederzuerkennen!

Ein Highschool-Foto des jungen Liam ist diese Woche in einem Instagram-Beitrag von "Celeb Spellcheck" aufgetaucht. Der 32-Jährige trägt auf dem Foto lockiges Haar, ein paar Sommersprossen und ein blaues Hemd. Die Fans machten sich in den Kommentaren über seinen Look lustig. So bezeichneten einige User den Darsteller als "Prinz Harry der australischen Königsfamilie". Ein anderer meinte, das Bild könne "im Jahr 2022 als Tinder-Profil für die meisten Männer dienen".

Für sein neues Projekt wird sich der Hottie aber sehr wahrscheinlich wieder von seiner erwachsenen Seite zeigen. Mit seiner neuen Rolle als Geralt von Riva in der Netflix-Produktion The Witcher wird er in der vierten Staffel seinen Kollegen Henry Cavill (39) ersetzen.

Getty Images Liam Hemsworth im März 2018

Getty Images Schauspieler Liam Hemsworth im November 2014

Netflix/Jay Maidment Henry Cavill als Geralt von Riva in "The Witcher"

