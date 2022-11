Trotz spitzer Zunge: Désirée Nick hat sehr viele Freunde!

Désirée Nick (66) scheint trotz ihrer direkten Art ziemlich gut anzukommen! Die Reality-TV-Bekanntheit, die auch unter ihrem Künstlernamen La Nick bekannt ist, macht schon seit Jahren mit ihrem losen Mundwerk von sich Reden. Die Podcasterin hat immer einen Spruch auf den Lippen – und übt gerne auch mal Kritik an ihren Promi-Kollegen. Gegenüber Promiflash stellte Désirée nun klar: Auch wenn sie manchmal über die Stränge schlägt, hat sie sehr viele Freunde!

Promiflash traf die 66-Jährige bei Sam Dylans (31) Halloween-Party "Sweet House of Horror 2" in Köln. Im Interview stellte sie dabei klar, dass sie sich zum Beispiel mit Lieselotte Reznicek, der Germany's next Topmodel-Bekanntheit, sehr gut verstehe. "Ich habe da auch nichts anderes erwartet", meinte Désirée und fügte hinzu: "Ich habe ein genauso enges Verhältnis zu Inka Bause (53) und mit so mancher Kollegin, aber der Fokus wird ja nur auf den Zoff gelegt. Das stimmt aber nicht, ich habe sehr viele Freunde."

Dass sie für ihre Aussagen in ihrem "Lose Luder"-Podcast oft kritisiert wird, könne die Berlinerin nicht wirklich verstehen. "Wenn ich scheiße wäre, wären nicht 100 Bitches als Fremde gekommen und als Freunde gegangen", meinte Désirée. Und tatsächlich: In dem Format waren schon zahlreiche Promis zu Gast – darunter der Modeschöpfer Harald Glööckler (57), Skandalnudel Micaela Schäfer (39), Promi Big Brother-Teilnehmer Sam und auch Reality-TV-Ikone Kader Loth (49).

