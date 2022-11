"Wie ein Märchen": So traumhaft war Taylor Lautners Hochzeit

So war der schönste Tag in seinem Leben! Vor wenigen Tagen gaben sich Taylor Lautner (30) und seine Partnerin Taylor Dome das Jawort. Auf einem romantischen Weingut in der Begleitung von 100 Freunden und Verwandten ging der Twilight-Star den Bund der Ehe ein. Nun sprachen die Frischvermählten erstmals über die Trauung: So schön war die Hochzeit für die Taylor Lautners!

Im Interview mit Vogue ließen die beiden den Tag Revue passieren. "Ich fühlte mich wie in einem Märchen. Alles war so wunderschön – ich war absolut überwältigt. Ich erinnere mich, dass ich mich während der Zeremonie umgesehen habe und einfach nur beeindruckt war von allem", schwärmte etwa die Braut, die nun den gleichen Namen wie der Schauspieler trägt. Für sie sei der Tag einfach perfekt gewesen. Die Hochzeitsfotos beweisen das zu alle Male.

Dem konnte Taylor offenbar nur zustimmen. "Ich hätte überall sein können, um meine beste Freundin und die Liebe meines Lebens zu heiraten, aber die Kulisse der Zeremonie gab dem Ganzen ein surreales Gefühl. Der Sonnenuntergang über den Bergen genau zu dem Zeitpunkt, als wir uns das Jawort gaben, ließ es wie einen Traum erscheinen", führte der 30-Jährige weiter aus.

Getty Images Taylor Lautner und Taylor Dome im April 2022

Instagram / taydome Taylor Lautner und seine Verlobte Taylor Dome im Februar 2022

Getty Images Taylor Dome und Taylor Lautner

