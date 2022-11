"Konnte das nicht": Mats Hummels wollte Cathy in Dortmund

War der Job schuld am Liebes-Aus von Mats (33) und Cathy Hummels (34)? Der Fußballer und die Moderatorin gingen jahrelang gemeinsam durchs Leben und sind Eltern ihres Sohnes Ludwig (4). Kürzlich bestätigte die Influencerin jedoch die Trennung von ihrem Mann, über die im Vorfeld viel spekuliert worden war. Der Kicker habe sich demnach von ihr getrennt – wohl auch aufgrund eines beruflichen Ortswechsels!

2019 wechselte der damalige Bayern-Verteidiger nämlich wieder zurück zu seinem Ex-Klub Borussia Dortmund – Cathy blieb jedoch in ihrer Heimatstadt München. "Ich konnte das nicht. Ich bin hier glücklich", erzählt sie jetzt in der Doku "Cathy Hummels – Alles auf Anfang". Demnach habe Mats seine Familie in Dortmund haben wollen – doch die 34-Jährige habe Sorge vor einem erneuten Depressionsschub gehabt: "Er hat gesagt, dass er nicht mehr so weitermachen kann. Aber ich konnte ihm das, was er wollte, nicht geben, denn sonst wäre ich wieder krank geworden."

Für ihren öffentlichen Umgang mit ihrer Erkrankung erhält Cathy viel Anerkennung – zuletzt aber auch harsche Kritik. Nachdem sie einen sonnigen Luxus-Retreat als Behandlung für Depressionen beworben hatte, wurde ihr Verharmlosung vorgeworfen. Den Beitrag löschte sie inzwischen aufgrund der vielen teils böswilligen Kommentare.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Oktober 2022

Instagram / cathyhummels Mats und Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig im November 2022

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Influencerin

