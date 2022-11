Will sich Neu-Single Jenni Iglesias bei Promi BB verlieben?

Ist Jennifer Iglesias (24) schon bereit für eine neue Liebe? Anfang Oktober gaben die ehemalige Love Island-Teilnehmerin und ihr einstiger Mitkandidat Nico ihr endgültiges Liebes-Aus bekannt. Schon zuvor hatte es zwischen den beiden gekriselt. Nun stellt sich die Influencerin bald einer neuen Herausforderung. Sie zieht in den Promi Big Brother-Container! Wäre Jenni offen dafür, in der Show einen der Männer näher kennenzulernen? Das verriet sie jetzt.

Im Interview mit Sat.1 stellte die 24-Jährige jetzt klar, dass sie nach der Trennung von ihrem Ex noch nicht bereit für eine neue Beziehung sei. "Die Männer können mir aktuell so gestohlen bleiben. Ich habe die Nase erst mal voll", gab sie ehrlich zu. Für Jenni stehe fest, dass sie auf keinen Fall noch mal in einer TV-Show nach der großen Liebe suchen wolle.

Doch warum hat sich die Recruiterin im Personalmanagement dazu entschieden, sich der Herausforderung zu stellen und in den Container zu ziehen? "Es war schon immer ein kleiner Traum von mir, bei 'Promi Big Brother' mitzumachen", betonte Jenni und fügte hinzu: "Es ist natürlich auch eine kleine Challenge für mich: Ich bin noch sehr frisch in der Branche." Durch die Teilnahme an der Show wolle sie endlich zeigen, wer sie wirklich ist.

RTLZWEI / Thomas Reiner Nico und Jennifer, "Love Island"-Sieger

SAT.1/Nadine Rupp Reality-TV-Star Jennifer Iglesias bei "Promi Big Brother"

SAT.1/Marc Rehbeck Jennifer Iglesias bei "Promi Big Brother"

