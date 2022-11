Wow! Liz Hurley (57) teilt heißes Bikini-Video im Netz

Liz Hurley begeistert ihre Fans! Die Ex-Partnerin des amerikanischen Geschäftsmannes Steve Bing (✝55) nimmt ihre Follower gerne in ihrem Leben mit. Die Schauspielerin teilt auch immer wieder heiße Schnappschüsse. Zuletzt verabschiedete Liz den Sommer mit einigen feurigen Aufnahmen im Bikini. Mit ihren 57 Jahren macht die "Then Came You"-Darstellerin eine unglaubliche Figur. Jetzt flasht Liz ihre Fans wieder mit einigen heißen Bildern.

Die Schauspielerin teilte auf Instagram ein Video, das sie im Spiegel aufgenommen hat. Liz trägt dabei einen mintgrünen Bikini und eine passende Sonnenbrille, während sie ihren durchtrainierten Körper präsentiert und glücklich in die Kamera grinst. "Zurück im Biniki", schrieb die Schauspielerin dazu.

Auch ihren Followern scheint zu gefallen, was sie da präsentiert bekommen. "Wie kann sie so gut aussehen? Hat sie ein Abkommen mit dem Teufel?", fragt ein Follower geflasht. Ein anderer ergänzt begeistert: "Ich war mit 15 in dich verknallt, und ich bin mit 37 immer noch in dich verknallt." Ein anderer Fan stellt fest, dass Liz (57) besser aussieht als all die 18-jährigen Mädchen.

Instagram / elizabethhurley1 Liz Hurley im Bikini

Instagram / elizabethhurley1 Liz Hurley, Schauspielerin

Instagram / elizabethhurley1 Liz Hurley, Juni 2021

