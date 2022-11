Zieht Jeremy Fragrance in den "Promi Big Brother"-Container?

Ist er der nächste Kandidat? Am Freitag fällt der Startschuss für eine neue Staffel von Promi Big Brother. Zwölf Teilnehmer wurden bereits bekannt gegeben. Neben Realitystars wie Sam Dylan (31) und Jennifer Iglesias (24) sind unter anderem auch DSDS-Liebling Menderes (38) und Boyband-Star Jay Khan (40) mit von der Partie. Jetzt scheint ein weiterer Promi durchgesickert zu sein: Social-Media-Star Jeremy Fragrance soll in den TV-Container einziehen!

Bild will den Namen eines weiteren Kandidaten erfahren haben. Daniel Schütz, wie Jeremy Fragrance mit bürgerlichem Namen heißt, stellt sich angeblich den Herausforderungen bei "Promi Big Brother". Doch woher kennt man ihn eigentlich? Im Netz hat sich der 33-Jährige einen Namen gemacht, indem er die Düfte angesagter Parfum-Marken testet und bewertet. Dabei punktet er vor allem mit seiner extrovertierten Art.

Bestätigt wurde seine Teilnahme bisher noch nicht. Auch, was ihn dort erwarten könnte, steht noch in den Sternen. Das diesjährige Motto wurde noch nicht verraten. Im vergangenen Jahr wurde der Container in eine Weltraumstation verwandelt. Dieses Mal wird bereits gemunkelt, dass die Show ganz im Zeichen des Fußballs stehen soll.

Sat.1/Willi Weber Jochen Schropp und Marlene Lufen für "Promi Big Brother"

Instagram / jeremyfragrance Jeremy Fragrance im November 2022

Getty Images Jeremy Fragrance, Internetstar

