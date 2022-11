"Zweckgemeinschaft": Dr. Sindsen ahnte Patrick-Antonia-Aus

Eric Sindermann (34) hat es wohl schon kommen sehen! Im Sommerhaus der Stars lebte der Realitystar unter einem Dach mit Antonia Hemmer (22) und Patrick Romer (26). Dort flogen zwischen den Bauer sucht Frau-Stars mehrmals die Fetzen. Jetzt gaben sie sogar ihre Trennung bekannt. Dr. Sindsen hatte auch abseits der Show noch Kontakt zu den beiden. Da es in Erics Augen ohnehin nie wirklich gefunkt hat, ist er von Patrick und Antonias Liebes-Aus nicht überrascht.

Im Gespräch mit Promiflash teilte der 34-Jährige seinen Eindruck mit: "Man hat sowohl während den Shows als auch außerhalb ganz klar sehen können, dass es nicht richtig funkt zwischen den beiden und sie schlussendlich doch zu unterschiedlich waren." Zwar hätten sie in den Spielen immer gut funktioniert, doch abgesehen davon habe Eric von großer Liebe oder Zuneigung nichts mitbekommen. "Mir kam das eher wie eine Zweckgemeinschaft vor", erklärte der Designer.

Trotzdem sieht Eric das Positive an dem Ganzen. Neben dem Sommerhaus-Sieg haben Patrick und Antonia auch eine andere Herausforderung gemeistert. "Noch dazu waren sie zwei Jahre in der Öffentlichkeit zusammen. Das ist dafür schon eine lange Zeit", meinte der einstige Ex on the Beach-Teilnehmer. Er fühle sich durch diese Trennung nun aber noch mehr darin bestätigt, dass man die wahre Liebe nicht in der Showbranche finden könne.

Das Sommerhaus der Stars, RTL Patrick Romer und Antonia Hemmer bei "Das Sommerhaus der Stars"

Nicole Kubelka / Future Image Eric Sindermann, Reality-TV-Star

Das Sommerhaus der Stars, RTL Eric Sindermann und Patrick Romer bei "Das Sommerhaus der Stars"

