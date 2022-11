Diese Kandidaten stehen im großen "Prince Charming"-Finale!

Prince Charming 2022 geht schon bald in die letzte Runde! In der schwulen Kuppelshow sucht Fabian Fuchs aus Berlin nach einem Partner fürs Leben. Im Halbfinale datete er noch mal, was das Zeug hält und am Ende musste er sich zwischen Dennis S. sowie Sebastian, Tim und Philippe entscheiden. Wer hat es in das große Finale geschafft? Fabians Herz ließ Sebastian und Tim noch eine Runde weiter!

Die Folge vor dem Finale hatte es noch mal in sich. Denn die vier letzten Kandidaten lernten enge Freunde von Fabian kennen. Die zwei mussten daraufhin einen Date-Partner für den Prinzen aussuchen. Eine besondere Aufgabe: Tim hat sie offenbar überzeugt und er durfte Zweisamkeit mit dem 33-Jährigen genießen. Anscheinend haben Fabians Liebsten einen guten Riecher: Denn er lud den Schweizer auch ins Finale ein.

Auch wenn Sebastian kein Rendezvous mit dem Unternehmer mehr bekommen konnte, hat er es in die Endrunde geschafft. Seine Rede für den Protagonisten, in der er seine Gefühle offenbarte, hatte Fabian ziemlich ergriffen. "Es ist verrückt, wie nervös, hibbelig und aufgeregt ich in deiner Nähe bin, aber umso schöner, wie beruhigt ich dann bin, wenn du meine Hand nimmst", schwärmte Basti. Wie findet ihr Fabis Entscheidung?

