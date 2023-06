Erste Entscheidung bei "Charming Boys": Favorit muss gehen!

Die erste Gentlemen's Night steht an! Vor Kurzem hat eine neue Realityshow begonnen: "Charming Boys"! Darin machen sich die altbekannten Gesichter aus den vergangenen Staffeln von Prince Charming erneut auf die Suche nach der großen Liebe. Mit dabei sind unter anderem Jan Windisch oder Aaron Koenigs (28). Auch Newcomer ziehen in die schicke Villa in Thailand ein. Doch jetzt müssen sich die "Charming Boys"-Kandidaten erstmals entscheiden!

In der ersten Entscheidungsnacht dürfen die fünf Newcomer jeweils eine Krawatte an ihren Schwarm vergeben – einer bleibt jedoch übrig. Als Erstes entscheidet sich Sebastian für Aaron, Vladi gibt seine Krawatte Martin Angelo (29) und Rudi überreicht seine Jan. Pitzi wählt in der Gentlemen's Night Kevin Schäfer – dann lag die Entscheidung nur noch bei Neuling Lukas. Er wählt Philippe van Thomas und Tim Hornbyl ist damit raus! Der einstige Finalist bei "Prince Charming" hat in der Show seinen passenden Deckel einfach nicht gefunden.

Dass Tim als Erster gehen muss, findet der Schweizer ziemlich traurig. "Ich bin so viele Kilometer hier hingekommen und jetzt klappt es irgendwie nicht, das finde ich schade. Ich hätte mir schon irgendwie erhofft, dass vielleicht jemand dabei ist, mit dem etwas Tolles entstehen könnte", gibt er nach seinem Exit im Einzelinterview zu.

Charming Boys, RTL+ Philippe und Tim bei "Charming Boys"

Instagram / timhornbyl Tim, "Prince Charming"-Kandidat

RTL / Markus Hertrich Tim Hornbyl, "Charming Boys"-Kandidat 2023

