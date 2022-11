"Du bist perfekt": Citamaass' Sohn Louis ist endlich da!

Citamaass (35) wendet sich mit tollen Nachrichten an ihre Community! Im Juni verkündete die Influencerin überglücklich, dass sie und ihr Partner David bald zum ersten Mal Eltern werden. Auch den Namen und das Geschlecht ihres ungeborenen Kindes hatte die Bloggerin bereits verraten: Ende September gab sie preis, dass sie einen Sohn bekommt, der Louis Felix heißen soll. Nun war es auch schon so weit: Der Kleine hat endlich das Licht der Welt erblickt!

Auf ihrem Instagram-Account postete die stolze Mutter nun ein paar Fotos aus dem Krankenhaus, auf denen sie mit ihrem kleinen Sonnenschein zu sehen ist. In der Bildunterschrift darunter teile Cita ihre Gefühle mit ihren Fans. "Ich kann die Schmetterlinge in meinem Bauch gar nicht zählen, seitdem du da bist. Du bist so perfekt und ich danke Gott im Himmel, dass er mich ausgewählt hat, deine Mama zu sein." Die Beauty habe schon seit 24 Stunden nicht mehr geschlafen, weil sie ihren Blick einfach nicht von ihrem Nachwuchs abwenden könne.

Zusätzlich ließ Cita ihre Follower wissen, dass die Entbindung gut verlaufen sei. "Ich durfte schon aufstehen, der Katheter wurde schon gezogen und morgen oder übermorgen dürfen wir nach Hause", freute sich die 35-Jährige. Sie wolle nun aber erst einmal die Zeit mit ihrer kleinen Familie genießen, bevor sie sich wieder regelmäßig bei ihrer Community melde.

Anzeige

Instagram / citamaass Citamaass im März 2021

Anzeige

Instagram / citamaass Citamaass mit ihrer Familie im November 2022

Anzeige

Instagram / citamaass Citamaas' Sohn Louis Felix

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de