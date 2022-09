Schwangere Influencerin Citamaass verrät den Baby-Namen!

Citamaass (35) verriet ein putziges Detail! Die Influencerin ist derzeit schwanger. Gemeinsam mit ihrem Partner David erwartet sie einen Sohn, wie sie im Netz bereits verriet. Obwohl sie ihre Schwangerschaft dokumentiert und beispielsweise das Geschlecht ihres Babys offenbarte, erklärte sie auch, dass sie ihr Kind nicht zeigen werde. Aber eine weitere Sache enthüllte sie jetzt doch noch: So wird Citas Ungeborenes heißen!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte sie Eindrücke ihrer Babyparty – in der Bildunterschrift weihte sie ihre Abonnenten dann über den Namen ein: Louis Felix wird Citas Söhnchen heißen! "Mein kleines Bärchen, du hast so ein Glück, du wirst in die beste Familie und in den tollsten Freundeskreis geboren, den man sich nur vorstellen kann", schrieb die werdende Mama noch dazu und schien sich somit für die Babyparty bedanken zu wollen.

Die Beauty zeigt ihren Followern aber nicht nur die schönen Seiten ihrer Schwangerschaft, sie hat nämlich auch mit gewissen Ängsten zu kämpfen. "In meiner Familie ist unter anderem der Fall von Gerinnungsstörung bekannt. Das Übergewicht spielt natürlich auch eine Rolle, da Schwangere eh immer ein erhöhtes Thromboserisiko haben", erklärte Cita bereits vor einigen Monaten ehrlich.

Instagram / citamaass Citamaass (r.) und ihr Freund David

Instagram / citamaass Citamaass' Babyparty

Instagram / citamaass Citamaass, Influencerin

