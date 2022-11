Elf Kids: Nick Cannon macht Witz über seinen Kinderreichtum

Nick Cannon (42) nimmt es mit Humor! Der Comedian wurde vor wenigen Tagen Vater seines bereits elften Kindes. Am 11. November brachte Abby De La Rosa eine Tochter mit dem Namen Beautiful Zeppelin auf die Welt. Für seinen Nachwuchs muss der Komiker tief in die Tasche greifen. Mehr als rund 2,9 Millionen Euro soll er an Unterhalt für seine Kinder zahlen. Doch bei all der Verantwortung, die er hat, kann Nick offenbar auch darüber lachen, so viele Kids zu haben!

Der Moderator postete auf Instagram ein Foto, auf dem er mit verschiedenen Frisuren zu sehen ist. "National Geographic hat ermittelt, wie die Amerikaner im Jahr 2050 aussehen werden. Es ist wunderschön", scherzte der 42-Jährige. "Ich meine, irgendwie stimmt es. Deine Babys werden auch mal Kinder haben", lachte ein User. "Die Weltpopulation beträgt dank Nick Cannon nun acht Milliarden Menschen", meinte ein anderer.

Es ist nicht nur außergewöhnlich, dass Nick elf Kinder hat. Ihrem Nachwuchs gaben die Eltern außerdem besondere Namen. Neben seinem jüngsten Spross Beautiful Zeppelin, hat er zum Beispiel eine Tochter namens Powerful Queen und einen Sohn mit dem Namen Legendary Love.

Instagram / hiabbydelarosa Nick Cannon und Abby De La Rosas Tochter Zeppelin

Instagram / bre_tiesi Nick Cannon und Bre Tiesi im Mai 2022

Getty Images "The Masked Singer"-Moderator Nick Cannon

