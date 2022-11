Influencerin Denise Mski muss per Kaiserschnitt entbinden

Denise Mski (22) wird bald zum ersten Mal Mutter! Die ehemalige Krass Klassenfahrt-Darstellerin und ihr Schatz Oday erwarten momentan ihr erstes gemeinsames Kind. Auch das Geschlecht haben die Turteltauben bereits verraten: Sie dürfen sich über ein Mädchen freuen! Eigentlich wünschte sich die Influencerin eine natürliche Geburt. Doch daraus wird nun wohl leider nichts: Denise gab jetzt preis: Sie muss per Kaiserschnitt entbinden!

Das verriet die 22-Jährige nun im Rahmen einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story. "An meiner Plazenta laufen Gefäße entlang, die platzen können und das ist für das Baby und mich sehr gefährlich", meinte Denise. Weil ihre Kleine zusätzlich in Beckenendlage liege, werde sie nun per Kaiserschnitt entbinden. "Wollte die natürliche Geburt trotzdem versuchen [...], aber die Ärzte haben mir davon abgeraten, weil es höchstwahrscheinlich in einem Notkaiserschnitt unter Vollnarkose enden würde", führte die Berlinerin weiter aus.

Wann genau der Kaiserschnitt stattfinden wird, will Denise aber noch nicht verraten. "Das genaue Datum möchten wir nicht sagen, da es ja auch sein kann, dass sie doch noch früher kommt", erklärte sie ihre Haltung. Die Bloggerin werde ihre Community aber regelmäßig mit Updates versorgen, wenn die Geburt endlich losgeht.

