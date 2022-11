Kein Luxusbereich: "Promi Big Brother"-Fans sind irritiert

Bei Promi Big Brother wird dieses Jahr anscheinend auf Luxus verzichtet! Am Freitag geht die zehnte Staffel der beliebten Reality-TV-Show an den Start. Mittlerweile stehen auch die 15 Stars fest, die den Container beziehen werden. Doch wie sieht dieser dieses Jahr aus? Es wird eine Garage und einen Dachboden geben – keine Spur von Luxus. Fans der Show sind von der Entscheidung irritiert!

In den vergangenen Staffeln gab es bei "Promi Big Brother" einen spärlich ausgestatteten Bereich und einen, in dem die Promis das Leben in vollen Zügen genießen konnten. Dieses Mal sieht es anders aus. Eine Luxus-Area fehlt bisher völlig. "Ich hoffe, es gibt noch einen dritten Bereich im Luxus. Ich möchte gerne mal zwischendurch saubere Promis sehen", witzelte ein Instagram-User.

"Gibt es tatsächlich keinen Luxusteil? So ist doch die ganze Spannung raus", meinte ein anderer. In der Tat haben es sich die Kandidaten in den vergangenen Staffeln erkämpfen müssen, unter besseren Bedingungen bei "Promi Big Brother" zu leben. Bei der Sat.1-Pressekonferenz, bei der Promiflash anwesend war, gab Moderatorin Marlene Lufen (51) jedoch einen Hinweis darauf, dass es mehr geben könnte als den Dachboden und die Garage. "Es wird mindestens zwei Bereiche geben", stellte sie klar.

Sat.1 Die "Promi Big Brother"-Garage, 2022

Sat.1 Die Küche in der "Promi Big Brother"-Garage, 2022

SAT.1/Marc Rehbeck Die Kandidaten von "Promi Big Brother" 2022

