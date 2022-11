"Promi Big Brother" 2022: Das ist das Motto der Staffel!

Promi Big Brother beginnt schon in wenigen Tagen! Immer mehr Details über die diesjährige Jubiläumsstaffel kommen ans Licht. Nachdem schon die ersten Kandidaten, beispielsweise Walentina Doronina und Jay Khan (40), enthüllt wurden, gab der Sender dann auch bekannt, dass Jeremy Fragrance (33) dabei sein wird. Aber in was für einen TV-Container ziehen die Promis denn ein? Vergangenes Jahr stand die Show unter dem Motto Weltall. 2022 sorgt das Thema von Promi-BB jedoch für Verwirrung!

Wie aus einer offiziellen Pressemitteilung hervorgeht, können die Teilnehmer ganz tief fallen. Aber was bedeutet das? "Die Welt von 'Promi Big Brother' 2022: Garage und Dachboden" ist das Motto der kommenden Ausgabe. In der Garage ist die Ausstattung nicht gerade luxuriös. Passend dazu wird es nur Isomatten und Schlafsäcke geben. Außerdem steht ein Wagen in dem Raum, den die Bewohner für sich nutzen können. Zum Duschen benötigt man die Hilfe einer weiteren Person und ihre Ernährung wird zunächst nur aus Trockenobst, Brot und Gemüse bestehen. Dafür sieht es aber etwas sauberer und moderner aus.

Aber auch wie vergangenes Jahr können die Promis im Container "einkaufen gehen", was ihnen jedoch bestimmt erschwert wird. Denn der große Bruder ist dafür bekannt, ihnen das Leben im Container nicht allzu leicht zu machen. Aber wie sieht es eigentlich auf dem Dachboden aus – können sich die VIPs hier etwas entspannen? Wohl eher nicht! Auch hier ist die Ausstattung auf Isomatten, unbequeme Wolldecken und Klappliegen begrenzt. Konservendosen und Einmachgläser werden die Kandidaten erst mal weitestgehend satt machen müssen.

Sat.1 Die Küche in der "Promi Big Brother"-Garage, 2022

Sat.1 Der "Promi Big Brother"-Dachboden, Staffel 2022

Sat.1 Der "Promi Big Brother"-Dachboden, Staffel 2022

